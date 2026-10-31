PSG : le message de Luis Enrique aux Titis
Cinq Titis ont foulé la pelouse lors de la victoire du PSG face au Havre (5-1), ce vendredi soir. Une satisfaction pour Luis Enrique, qui a rappelé en conférence de presse l’importance de la formation parisienne et la volonté du club de donner leur chance aux jeunes talents. « C’est ce que nous cherchons à faire depuis le premier jour. Encore faut-il avoir de la qualité, et c’est difficile d’en trouver. Ce n’est pas facile de faire monter des joueurs », a expliqué l’entraîneur espagnol.
Le technicien a également salué la progression de David Boly, entré en fin de rencontre à la place d’Achraf Hakimi, ainsi que celle de Ndjantou, lui aussi lancé dans les dernières minutes. « David Boly a montré qu’il progressait. Il s’entraîne avec nous tous les jours, il est plus à l’aise et c’est le moment de leur donner des minutes, mais il faut faire attention ». Une déclaration qui illustre l’équilibre recherché par Luis Enrique entre l’intégration des jeunes et les exigences du haut niveau.
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