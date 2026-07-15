La sénatrice paraguayenne se moque des Bleus après leur élimination

Déjà au cœur d’une vive polémique pour ses attaques racistes contre Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a de nouveau provoqué les supporters français après l’élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Quelques instants après la victoire de l’Espagne (2-0), l’élue d’opposition a publié sur X le message « Spain 2 France 0 », accompagné d’un GIF moqueur. Une nouvelle pique visant la sélection tricolore, dix jours après la victoire de la France contre le Paraguay en huitièmes de finale.

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España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026

Cette publication intervient alors que Celeste Amarilla fait déjà l’objet d’une enquête en France. Le parquet de Paris a ouvert une procédure après une plainte de la Fédération française de football pour des propos racistes visant le capitaine des Bleus, notamment pour injure publique aggravée et provocation à la haine. La FFF avait qualifié ses déclarations d’« abjectes et inacceptables », tandis que Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, la FIFA et le gouvernement paraguayen les avaient également condamnées.