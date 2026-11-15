PSG : Samuel Essende, l’ex-titi devenu l’un des meilleurs buteurs d’Europe

Il fait partie de ces talents issus de la formation parisienne qui ont trouvé leur voie loin de la capitale. Arrivé au PSG à l’âge de 12 ans, Samuel Essende a appartenu à cette promotion "97-98" des Odsonne Édouard, Christopher Nkunku ou encore Jonathan Ikoné, finaliste de la Youth League en 2016 (défaite 2-1 contre Chelsea). Son ascension vers l’élite a en revanche été plus tardive que celle de ses ex-coéquipiers. Avant de devenir l’un des meilleurs buteurs d’Europe cette saison avec les Young Boys Berne, c’est entre le National, à Avranches, et la Ligue 2, à Pau puis à Caen, que le natif de Montfermeil a posé les premiers jalons de sa carrière.

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Des expériences formatrices dans le parcours de celui qui compte désormais 12 sélections avec la République Démocratique du Congo, au même titre que son passage à Vizela (D1 portugaise), qu’il rejoint en 2023 dans l’espoir de trouver de la continuité. « Alexandre Mendy, le titulaire à Caen, connaissait et maîtrisait bien la Ligue 2. Samuel avait besoin de jouer davantage et finalement, quitter la France pour la première fois en rejoignant la D1 portugaise, a été une évolution. Il a pu se frotter à des clubs comme Benfica, Porto ou le Sporting. Et il a rejoint une équipe qui tournait autour de lui », rembobine un membre de son entourage.

L’explosion au Portugal

La greffe prend vite et Essende plante 15 buts dès sa première saison. Un bilan qui le place derrière des références du championnat telles que Viktor Gyökeres ou son compatriote Simon Banza, passé par le RC Lens. Ses prestations de l’époque font tourner les têtes : Braga, le PSV Eindhoven, ou encore Augsbourg tentent de l’attirer. La Bundesliga finira par avoir ses faveurs, avec la certitude d’y trouver un environnement propice à sa progression.

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Sa première saison est honorable : 10 buts dont 8 en Bundesliga, mais le remue-ménage interne marqué par les départs du directeur sportif et de l’entraîneur, compromettent sa deuxième saison, censée être celle de la confirmation. «Avec toute cette réorganisation, il a fallu trouver autre chose et il y a eu ce beau projet aux Young Boys en janvier (2026). On a nul doute qu’il atteindra les objectifs qu’on s’est fixé il y a six ans : celui de jouer dans les 10 ou 15 meilleurs clubs du monde, en dépassant les 20 ou 25 buts cette saison », indique-t-on dans son entourage.

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Il est le deuxième meilleur buteur d’Europe avec Raphinha

Essende en compte aujourd’hui 15 en 14 matchs, ce qui le place parmi l’un des trois meilleurs buteurs d’Europe à côté du Barcelonais Raphinha, et juste derrière George Peers, joueur du Airbus UK au Pays de Galles (17 buts). À ce rythme, Essende semble donc bien parti pour réaliser la saison la plus prolifique de sa carrière. «Au-delà de ses chiffres, il y a aussi une vraie évolution dans son jeu depuis plusieurs années, note un proche. C’est devenu un attaquant complet capable de marquer de la tête, du pied gauche, de perforer une défense balle au pied…». Loin des trajectoires précoces d’Ikoné, Édouard ou Nkunku, l’attaquant de 28 ans a construit son ascension à son rythme. Et moins d’un an après son arrivée en Suisse pour 3 millions d’euros, il peut encore prétendre à aller voir plus haut.