Lens : Franck Haise tacle Fribourg après le nul

Dans le cadre des 16es de finale aller de la Ligue Europa, le RC Lens n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) contre Fribourg, septième de Bundesliga. Parfois sur un fil défensivement, souvent proche de trouver la faille, le club nordiste jouera donc son avenir européen, la semaine prochaine, à l’Europa-Park Stadion.

En attendant, Franck Haise a lui fait part de sa frustration au micro de RMC Sport. «Le match nul est en somme très logique. Il faudra être meilleurs au retour, peut-être que le match sera différent car ils étaient venus pour attendre, contrer nos erreurs et exploiter nos faiblesses. Au retour, il faudra un vainqueur. Certainement qu’il y aura plus d’espaces mais il va falloir être meilleur techniquement et plus juste dans nos replacements». Voilà qui est dit !