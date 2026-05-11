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Trophées UNFP 2026 : Michael Olise sacré meilleur joueur français évoluant à l’étranger

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise @Maxppp

Michael Olise a été élu meilleur joueur français évoluant à l’étranger après une saison impressionnante sous les couleurs du Bayern Munich. L’international français a été récompensé devant une concurrence prestigieuse composée de Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitike (Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid) et William Saliba (Arsenal).

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Auteur d’une saison pleine en Allemagne, Olise s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif bavarois en étant élu meilleur passeur de Bundesliga et de Ligue des Champions, avec un total de 22 buts et 28 passes décisives. Un trophée mérité pour l’international tricolore, qui s’est rapidement imposé avec les Bleus. Je suis très reconnaissant, je voulais remercier tout le monde au Bayern Munich, j’ai hâte de tout donner lors de la Coupe du Monde cet été, avec l’équipe de France, a-t-il lâché sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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