Répartition droits TV Ligue 1 : le PSG pourrait toucher le jackpot

Avec l'arrivée de Mediapro, les clubs de Ligue 1 vont bénéficier d'une nouvelle manne financière. Car si l'on ajoute les 793 M€ de Mediapro aux droits internationaux et à ceux de la Ligue 2, on arrive à un joli pactole de 1,3 milliard d'Euros. Et forcément, l'impact va être réel et important dans les clubs de l'élite.

Mais c'est bien le PSG qui pourrait le plus en bénéficier. Selon l'Equipe qui s'est procuré le guide de répartition des droits TV 2020-21, le finaliste de la dernière Ligue des Champions et champion de France en titre pourrait encaisser plus de 80 M€ s'il termine encore premier en fin de saison, soit une augmentation de plus de 20 M€ par rapport à la dernière répartition. Une bien belle somme au vu des problématiques financières liées à la COVID-19.