Javier Pastore : « le PSG peut continuer à dominer l’Europe »

Javier Pastore ne voit pas le Paris Saint-Germain s’arrêter en si bon chemin. Interrogé par Marca, l’ancien milieu offensif parisien estime que le club de la capitale a toutes les cartes en main pour poursuivre sa domination en Europe. « Le PSG dispose d’un effectif capable de continuer à dominer. Ce sont des joueurs jeunes, qui ont une immense ambition de continuer à gagner », a confié l’Argentin. Pour lui, la clé du succès porte également un nom : Luis Enrique. « Il a parfaitement compris ses joueurs ainsi que le club au moment où celui-ci en avait besoin. Il a remporté la Ligue des Champions deux années de suite, ce qui est tout simplement exceptionnel », a-t-il salué.

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Passé par le PSG entre 2011 et 2018, Javier Pastore reste un observateur privilégié de l’actualité parisienne. Désormais agent et cofondateur de la structure The Elegant Game, il accompagne notamment Enzo Fernandez, milieu de terrain de Chelsea. Convaincu que le projet parisien est bâti pour durer, l’ancien international argentin ne doute pas de la capacité du club à rester au sommet. « Luis Enrique est un entraîneur extrêmement ambitieux et le club lui a donné tous les moyens nécessaires pour poursuivre cette dynamique et accomplir encore de grandes choses », a-t-il conclu.