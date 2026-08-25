LOSC : Létang a vendu pour plus de 500 M€

Olivier Létang s’est encore offert un coup de maître sur le marché des transferts. Avec le départ d’Ayyoub Bouaddi pour Manchester City contre 100 M€ bonus compris, le président du LOSC a bouclé la plus grosse vente à l’étranger de l’histoire de la Ligue 1, tout en faisant du jeune milieu de 18 ans la vente la plus importante de l’histoire du club nordiste. Une opération XXL qui vient surtout confirmer la réputation de redoutable vendeur acquise par Létang depuis son arrivée à la tête du Stade Rennais en 2017, puis du LOSC en 2020.

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En neuf ans, Olivier Létang a ainsi participé à 17 ventes supérieures à 10 M€, pour un total vertigineux de 583,32 M€. Et Lille occupe une place centrale dans ce bilan avec des opérations comme Leny Yoro à Manchester United pour 62 M€, Lucas Chevalier au PSG pour 40 M€, Amadou Onana à Everton pour 39,87 M€, Sven Botman à Newcastle pour 37 M€, Bafodé Diakité à Bournemouth pour 35 M€ ou encore Carlos Baleba à Brighton pour 27 M€. Avec Bouaddi, le dirigeant lillois ajoute désormais une vente à neuf chiffres à cette impressionnante collection et confirme, une nouvelle fois, qu’il sait tirer le maximum de la valeur de ses joueurs.