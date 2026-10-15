Ligue des Champions : l’équipe type de la 2e journée

Soixante-dix-huit buts inscrits en 18 rencontres, record battu. La 2e journée de la Ligue des Champions a offert une pluie de buts et de renversements de situation, à tel point qu’il a été dur de trouver des défenseurs centraux pour cette nouvelle version de l’équipe-type. Et pour trouver un gardien aussi décisif qu’impactant, il a fallu se tourner vers le match qui aura peut-être le moins intéressé le public, entre Sabah et le Slavia Prague. Vous ne le savez peut-être pas, mais le portier kazakh Stas Pokatilov a réalisé une énorme prestation pour permettre à son club de décrocher la première victoire de son histoire en Ligue des Champions (2-0).

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Devant lui, une défense que vous n’êtes pas près de revoir. À gauche, notons la prestation incroyable d’Yvan Dibango, latéral de Linz, qui a pourtant perdu face à Liverpool (3-6). Mais le piston camerounais a délivré trois passes décisives, toutes très belles, pour les trois buts de son équipe. De l’autre côté, nous sommes obligés d’installer Fredrik Sjovold, auteur du seul but de la victoire de Bobo/Glimt face au Borussia Dortmund (1-0), pour un nouvel exploit. Nous décalons ainsi Jurriën Timber dans l’axe de la défense, même si c’est à droite qu’il évolue avec Arsenal. Buteur et très bon contre le LOSC, Timber n’a pas laissé passer grand-chose. À ses côtés, un autre joueur d’un club norvégien, mais de nationalité néo-zélandaise : Gianni Stensness a contribué au match nul héroïque entre le Viking Stavanger et le Bayern Munich (3-3), en ouvrant la marque sur corner dès la 2e minute de jeu, et en défendant son but comme un acharné.

Deux triplés au programme

Au milieu, on retrouve des joueurs plus connus du grand public, même si nous avons choisi une paire qui ne fait pas la Une tous les week-ends. En commençant par Ross Barkley, l’ancien grand espoir du football anglais, aujourd’hui âgé de 32 ans. Fantomatique lors de son passage à l’OGC Nice en 2022-2023, le milieu a brillé, comme toute son équipe, face à Fenerbahçe, avec un doublé lors de la victoire des Villans (6-0). Pour l’accompagner, le très fiable Pablo Barrios, buteur dès la première minute du choc face à Manchester United (2-0). Sur les côtés, place à du très lourd. Et peut-être le futur Ballon d’Or 2026, puisque nous installons Lamine Yamal, étincelant, étourdissant, face à Galatasaray (1-4), avec des dribbles fous et des galettes déposées pour ses partenaires. Le voilà déjà en tête du classement des passeurs.

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Sur l’aile gauche de ce 4-4-2, comment ignorer Bradley Barcola, qui a enfin lancé son aventure à Liverpool en s’offrant un triplé face à LASK, au cours d’un match débridé. Le Français a livré sa meilleure prestation avec son nouveau club. Enfin, devant, Nicolas Jackson a mérité sa place après son joli doublé contre Fenerbahçe. Le Sénégalais se régale sous les couleurs d’Aston Villa. Pour l’accompagner, l’Allemand, né en Italie et qui joue à Bruges, Nicolo Tresoldi, auteur d’un triplé retentissant sur la pelouse de l’Inter Milan, qui pousse tous les Italiens à réclamer son appel en Nazionale…