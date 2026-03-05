Menu Rechercher
L’Atlético de Madrid ne lâche pas Kang-In Lee

Par Maxime Barbaud
Lee Kang-in lors de PSG-BvB @Maxppp

L’Atlético de Madrid est décidément très fan de Kang-In Lee. Remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique, le Sud-Coréen a déjà fait l’objet de discussions cet hiver au sein du club espagnol. Après plusieurs jours à étudier la faisabilité du dossier, les Colchoneros ont finalement abandonné face à la volonté du PSG de le conserver.

Le milieu offensif de 25 ans pourrait même prolonger son contrat, courant actuellement jusqu’à 2028, dans les semaines à venir. Une manière de définitivement éloigner Diego Simeone et sa direction ? C’est fort possible car Marca annonce aujourd’hui l’intention de retenter leur chance lors du prochain mercato cet été.

