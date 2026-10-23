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Benoit Trémoulinas prépare son grand retour à Bordeaux

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

C’est un retour aussi inattendu que symbolique. Plusieurs années après avoir raccroché les crampons, Benoît Trémoulinas a décidé de sortir de sa retraite pour venir en aide aux Girondins de Bordeaux, son club de cœur. Une décision avant tout sentimentale, comme l’a expliqué l’ancien international français. « Mon but, comme je l’ai annoncé au coach Arnaud Cormier, c’est de me mettre à la disposition du groupe. Je suis prêt à évoluer partout », a-t-il confié à RTL, précisant vouloir apporter son expérience et retrouver le plaisir de jouer. « J’ai reçu énormément de messages chaleureux, car les gens ont compris que je faisais ça uniquement par amour du club ! »

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Mais Trémoulinas sait aussi que la mission bordelaise ne sera pas simple. Si l’objectif affiché est une montée directe, l’ancien latéral appelle à la prudence face à des adversaires habitués aux exigences de la division. « Il faudra avoir énormément de respect envers les adversaires, car ce sont des clubs rodés à cette division », a-t-il prévenu. Malgré un recrutement qu’il juge réussi, il s’attend à des rencontres particulièrement difficiles et refuse tout excès de confiance. Un discours lucide pour celui qui espère désormais contribuer au renouveau des Girondins.

Pub. le - MAJ le
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