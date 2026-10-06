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Les stars du football mondial rendent hommage à Lionel Messi

Cette nuit, Lionel Messi boucle son aventure avec l’Argentine lors d’un match amical contre le Bénin. L’attaquant argentin a reçu de nombreux messages de la part des stars du football.

Par Aurélien Macedo
2 min.
Argentine 1-0 Bénin

Fin d’une sublime histoire entre Lionel Messi et l’Argentine. L’octuple Ballon d’Or et légende du football dispute son dernier match avec l’Albiceleste cette nuit à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Le joueur de l’Inter Miami qui compte 207 capes pour 125 buts avec la sélection tentera de soigner ses statistiques et terminer en beauté devant son public pour sa 208e et dernière apparition. En tout cas tout le monde salue la sortie de l’artiste avec son pays.

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Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Ronaldinho a notamment rendu un bel hommage : «depuis le premier jour de ta carrière, mon frère ! Tu nous as fait sourire et sentir fiers en réalisant notre rêve d’enfance, qui est de représenter tout le monde à travers ta sélection et ton pays…Je te comprends parfaitement, et je sais que tout ce qui concerne la famille nous pousse à reconsidérer certaines choses… Profite de la vie, mon frère, je te souhaite toute la réussite, aujourd’hui et pour toujours.»

Tout le monde salue Lionel Messi

De son côté, Neymar a aussi eu des mots forts pour Lionel Messi : «celui qui aime le football t’a suivi tout au long de ces années… Aujourd’hui, c’est ton dernier match avec le maillot de ta sélection, de ton pays, et j’espère que tu profites de chaque seconde, que tous les hommages d’aujourd’hui te rendent heureux. Ce n’est pas seulement l’Argentine qui te remercie, le monde te remercie pour tout ce que tu as fait pour le football. Merci de m’avoir fait aimer encore plus le football, ce fut un honneur de jouer contre toi et encore plus de faire l’histoire à tes côtés. Merci Leo Messi.»

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«Aujourd’hui tu joues ton dernier match pour ton pays mon ami, je te souhaite toujours le meilleur. Le meilleur de l’histoire extraterrestre», a salué de son côté le Chilien Arturo Vidal qui l’a côtoyé aussi au FC Barcelone et lui a donné du fil à retordre en Copa América. Battu 2-1 par l’Espagne en Ligue des Nations, Luka Modric a aussi salué la sortie de Lionel Messi : «ah, que dire de lui ! C’est dommage qu’il se retire, ça a été un plaisir de le voir jouer, mais j’ai beaucoup souffert contre lui.» Ce soir, la planète football s’arrête pour regarder la dernière danse de Lionel Messi.

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