Mercato : le PSG veut recruter quatre joueurs !

Le mercato français a fermé ses portes. Mais n'ayez crainte, il va rouvrir le 15 août prochain, à huit jours de l'issue de la Ligue des Champions et seulement une petite semaine avant le début de l'édition 2020-2021 de la Ligue 1. Pour autant, peu de gros clubs hexagonaux ont commencé leurs emplettes. Il y a l'OM avec Gueye et Balerdi, mais aussi Nice avec, notamment, l'arrivée de Morgan Schneiderlin. Le Paris SG, pour l'instant, est concentré sur la Ligue des Champions.

Cela n'empêche pas qu'il y ait eu des mouvements dans la capitale. Deux joueurs en fin de contrat ont déjà quitté le club, il s'agit de Thomas Meunier (Borussia Dortmund) et d'Edinson Cavani, dont la destination est encore inconnue. Thiago Silva, lui, devrait s'en aller après la C1, même si son entraîneur, Thomas Tuchel, a décidé de jeter un petit trouble. Enfin, le Paris Saint-Germain a acheté définitivement Mauro Icardi à l'Inter.

Vite, un attaquant

Pourtant, on le sait, le champion de France en titre va devoir régénérer son effectif et surtout combler les lacunes. Pour cela, Leonardo, le directeur sportif, et son staff ont dressé une liste des postes où il fallait recruter. Selon Le Parisien, en ce lundi, le PSG a décidé de recruter au poste de latéral droit, de milieu de terrain, de défenseur central, si Thiago Silva quitte le navire, et aussi au poste d'attaquant.

Pour trois des quatre postes mentionnés (défenseur, latéral droit et attaquant), ce sera un remplacement de fin de contrat. Toutefois, il faudra bien choisir. Malgré les informations récentes sur Matheus Cunha, le Brésilien du Hertha Berlin, le club français n'est pas proche de l'acquérir. Cependant, il faudra trouver un avant-centre puisque Choupo-Moting devrait aussi quitter le club. Il ne restera alors que Mauro Icardi en spécialiste, puisque Mbappé, qui peut évoluer dans l'axe, est parfois utilisé sur un côté, et que le jeune Arnaud Kalimuendo (18 ans), semble encore un peu tendre. Le PSG risque d'animer notre mois d'août.