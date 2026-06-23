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CdM 2026, Brésil : des nouvelles de Raphinha

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Raphinha lors de Brésil-Haïti @Maxppp
Écosse Brésil
winamax
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Victime d’un petit pépin musculaire à la cuisse contre Haiti, Raphinha devrait rater le troisième match de poules, face à l’Écosse. Forcément, sa situation inquiète au Brésil, lui qui est un élément essentiel de l’équipe de Carlo Ancelotti. Mais les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes.

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« Je vais faire tout ce qui possible pour me récupérer et revenir le plus tôt possible », a indiqué le joueur de la Canarinha, qui a aussi expliqué n’avoir aucune intention d’abandonner le groupe, sur son compte Instagram. Dans le même temps, son entourage a indiqué à Mundo Deportivo qu’il sera de retour pour d’éventuels quarts de finale.

Pub. le - MAJ le
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