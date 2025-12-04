Coppa Italia
Coupe d’Italie : Bologne sort Parme grâce à Rowe
1 min.
@Maxppp
Les 8es de finale de la Coupe d’Italie se poursuivent avec la victoire de Bologne sur Parme 2-1, notamment grâce au premier but de Jonathan Rowe sous ses nouvelles couleurs. L’ailier anglais a égalisé à la 38e minute, répondant à l’ouverture du score parmesane signée Benedyczak (13e).
La suite après cette publicité
Global
71
Possession
29
87
Passes réussies
64
La différence a eu lieu en fin de rencontre, lorsque Santiago Castro a marqué (89e) le but de la victoire en faveur des Rossoblù. Bologne verra les quarts de finale et continue de défendre son titre acquis au printemps. Ce soir, la Lazio reçoit l’AC Milan dans le dernier 8e de finale.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer