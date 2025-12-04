Menu Rechercher
Coupe d’Italie : Bologne sort Parme grâce à Rowe

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp
Bologne 2-1 Parme

Les 8es de finale de la Coupe d’Italie se poursuivent avec la victoire de Bologne sur Parme 2-1, notamment grâce au premier but de Jonathan Rowe sous ses nouvelles couleurs. L’ailier anglais a égalisé à la 38e minute, répondant à l’ouverture du score parmesane signée Benedyczak (13e).

Global

71
Possession
29
87
Passes réussies
64

La différence a eu lieu en fin de rencontre, lorsque Santiago Castro a marqué (89e) le but de la victoire en faveur des Rossoblù. Bologne verra les quarts de finale et continue de défendre son titre acquis au printemps. Ce soir, la Lazio reçoit l’AC Milan dans le dernier 8e de finale.

Pub. le - MAJ le
