Coupe d’Italie : Bologne sort Parme grâce à Rowe

Les 8es de finale de la Coupe d’Italie se poursuivent avec la victoire de Bologne sur Parme 2-1, notamment grâce au premier but de Jonathan Rowe sous ses nouvelles couleurs. L’ailier anglais a égalisé à la 38e minute, répondant à l’ouverture du score parmesane signée Benedyczak (13e).

Global 71 Possession 29 87 Passes réussies 64

La différence a eu lieu en fin de rencontre, lorsque Santiago Castro a marqué (89e) le but de la victoire en faveur des Rossoblù. Bologne verra les quarts de finale et continue de défendre son titre acquis au printemps. Ce soir, la Lazio reçoit l’AC Milan dans le dernier 8e de finale.