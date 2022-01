PSG-MU : un ministre français avait agacé Patrice Evra

On se souvient de son explosion de joie en vidéo après la qualification de Manchester United en 2019 sur la pelouse du Paris SG. Patrice Evra, accompagné de Paul Pogba en tribune officielle du Parc des Princes, avait fêté en grandes pompes la victoire des Red Devils ce soir-là, s'attirant les foudres des supporters parisiens et même de son ancien partenaire à Monaco et en équipe de France Jérôme Rothen. Dans les colonnes du Parisien, il est revenu sur cet épisode, expliquant sa réaction exacerbée.

La suite après cette publicité

«Quand j’ai fait cette vidéo après l’élimination contre Manchester, je ne me foutais pas de la gueule des supporters parisiens, mais c’était plus par rapport à un ministre en tribunes. J’étais avec Paul Pogba, et ce ministre n’arrêtait pas de crier : "Ici, c’est Paris ! Evra, ici, c’est Paris !" Paul voulait se retourner et lui dire : "Mais ferme ta gueule !" Je lui ai dit que je sentais quelque chose. L’autre a continué tout le match. Quand on gagne à la fin, j’ai explosé de joie, j’ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux et ça a fait un bruit pas possible. Mais c’est toute ma carrière ça (rires)», a confié le gaucher.