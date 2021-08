N2 : un investisseur australien pour Canet-en-Roussillon

L'épopée du club amateur de Canet-en-Roussillon en Coupe de France (les Catalans ont éliminé l'Olympique de Marseille en huitièmes de finale mais sont tombés face à Montpellier en quarts) la saison passée a attiré l'oeil, non seulement des passionnés de football, des médias, mais aussi récemment d'investisseurs. Le pensionnaire de National 2 (4e division) la signature d'une convention de partenariat avec le fonds d'investissement australien Athlon CIF, avec comme objectif une montée en Ligue dans les trois à cinq prochaines saisons.

La suite après cette publicité

Le fonds australien devrait injecter 1,5 million d'euros immédiatement dans les finances du club catalan, comme un signe de confiance. «Nous avions ciblé le potentiel de cinq clubs en France de Nationale 2. De par sa situation géographique et financière saine, Canet nous est apparu comme une évidence», a déclaré David Gibson, président d'Athlon CIF et nouveau président de la SASP canétoise, à L'Indépendant. «C'était l'endroit idéal pour investir. Un club à forte identité, de bon niveau, que nous pourrions aider à viser bien plus haut».