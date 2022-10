PSG : Neymar est à Barcelone

La suite après cette publicité

Buteur hier soir lors du Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (1-0), Neymar Jr est arrivé ce lundi matin à Barcelone. Au tribunal plus précisément. La star auriverde y est pour l'ouverture du procès qui concerne son transfert de Santos au FC Barcelone. Le Brésilien est sur le banc des accusés pour escroquerie présumée.

Mais il n'est pas le seul puisque ses parents (Neymar Sr et Nadine Gonçalves) ainsi que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu (anciens présidents du FC Barcelone), Odilio Rodrigues Filho (ancien dirigeant de Santos) et trois sociétés (l'entreprise de Neymar N&N, le Barça et Santos) sont également dans le viseur de la justice. Tous sont soupçonnés d'avoir manoeuvré dans le dos du fonds DIS, détenteur de 40 % des droits du joueur à l'époque. Ils auraient fait en sorte que le montant du transfert de Ney vers le Barça soit sous-évalué. Neymar risque 2 ans de prison et une amende de 10 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet de Barcelone.