LdC : des supporters du Real Madrid ont scandé des chants antisémites et islamophobes

En marge du premier match de Ligue des Champions face à l’Inter (2-1) mardi soir, des supporters du Real Madrid ont été aperçus dans la rue lors d’un rassemblement en train de scander des chants à caractère antisémites et islamophobes. « Juif que je vois, juif que je frappe. L’Espagne est chrétienne, pas musulmane » pouvait-on entendre. Certains gestes de ces fans madrilènes pourraient également s’apparenter à des saluts nazis.

La suite après cette publicité

Une pancarte de soutien à la ville de Ceuta (enclave espagnole située sur le continent africain), confrontée à une grave crise migratoire dont l’extrême droite espagnole s’est emparée, a aussi été brandie. Dans le Bernabéu, c’est toute la tribune sud qui a déployé des drapeaux de Ceuta. Des supporters du Real Madrid n’en sont pas à leur premier coup d’essai. En avril dernier par exemple lors du quart de finale face au Bayern, des chants islamophobes avaient déjà été entonnés dans les rues de la capitale espagnole.