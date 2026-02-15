Menu Rechercher
Le nouveau missile de Hulk sur coup franc

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hulk avec l'Atlético Mineiro @Maxppp

39 ans et toujours la motivation pour exploser les cages adverses sur des coups francs dont il a le secret. Après avoir martyrisé les gardiens en Europe, Hulk continue de le faire du côté du Brésil depuis plusieurs années maintenant. Sous les couleurs de l’Atlético Mineiro, l’ancien de Porto trouve régulièrement le chemin des filets.

GOLAAAAAAAÇO DE FALTA DO HULK! 🎯

#futebol #atléticomg #itabirito #mineiro #ge
Voir sur X

Et cette nuit, il a récidivé dans la très large victoire des siens face à Itabirito (7-2). Il a envoyé un parpaing des 35 mètres sur coup franc directement dans la lucarne du gardien adverse qui n’a pu que constater les dégâts. Un but digne des meilleurs épisodes de Captain Tsubasa.

