PSG : Galtier met fin à la polémique Donnarumma-Navas

Alors que le PSG avait deux gardiens de très haut niveau dans ses rangs avec Gianluigi Donnarumma (23 ans) et Keylor Navas (36 ans), le Costaricien est parti en prêt cet hiver en Premier League, du côté de Nottingham Forest, afin de retrouver un temps de jeu digne de son statut. Des rumeurs faisaient alors état d’un soulagement pour le géant italien, pas forcément content d’avoir l’ancien du Real Madrid dans ses pattes. Christophe Galtier a fait le point à ce sujet en conférence de presse ce mardi, avant le déplacement de Paris à Marseille en Coupe de France.

« Non, (Donnarumma) n’avait pas besoin d’être plus libéré. Les choses étaient très claires entre Gigio, Keylor et moi sur la hiérarchie. Si je vous disais qu’il était libéré, ça serait vous dire que Keylor n’a pas bien fait le job. Il s’est très bien comporté pendant les 6 premiers mois. Il avait envie de jouer, il souhaitait partir pour jouer, évidemment qu’il n’acceptait pas la situation. Mais son comportement a toujours été exemplaire, il n’y a jamais eu de problème entre les deux, les trois et les quatre (gardiens, NDLR). Rico est le nouveau numéro 2, la relation est bonne. Gigio a toujours été heureux dans le vestiaire et sur le terrain. »

