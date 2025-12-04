Menu Rechercher
Commenter 14
Yaya Touré allume lourdement Pep Guardiola

Yaya Touré et Pep Guardiola entretiennent une relation difficile @Maxppp

Invité de l’émission « Zack en Roue Libre », l’ancienne star de Manchester City, du Barça et de la Côte d’Ivoire, Yaya Touré est revenu sur sa relation avec Pep Guardiola, et il n’en n’a pas dit du bien, malgré ses années à ses côtés en Liga et en Premier League. « Je ne vois pas un homme, je vois un serpent. Le coach de Barcelone m’appelle à l’époque et me dit "il faut que tu reviennes, c’est important". Ma femme me dit "tu vas écouter ces salades là ?" Il t’a fait la hagrah, et maintenant, il veut que tu restes et tu vas rester ? Allons à Manchester mon frère. Le mec ne m’a pas fait jouer toute l’année, et à la fin d’année, je brille à la Coupe du Monde (2010), et il me fait venir à Barcelone. », a déclaré Yaya Touré à propos de Guardiola.

Celui qui est passé par l’AS Monaco et l’Olympiakos a ajouté : « mon épouse me disait lui ? "Sheytan, ce n’est pas un homme, il est méchant", elle le voit comme un homme négatif. » Pourtant les deux hommes se sont côtoyés plusieurs années : de 2008 à 2010 au Barça, puis de 2016 à 2018 du côté de Manchester City. Une déclaration choc, qui peut rappeler celle de Samuel Eto’o, qui n’avait lui-aussi pas été fan du personnage. Par ailleurs, Yaya Touré a aussi révélé qu’il avait failli rejoindre le PSG

Pub. le - MAJ le
