Décès Jean-Louis Gasset : la réaction de la LFP et de Vincent Labrune

La pluie d’hommages à Jean-Louis Gasset se poursuit. Cette fois, c’est au tour de la LFP de réagir. «La Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse le décès de Jean-Louis Gasset, à l’âge de 72 ans, figure emblématique et respectée du football français. Enfant du Montpellier Hérault SC, Jean-Louis Gasset a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première du club Pailladin, incarnant toute sa vie les valeurs du club héraultais. Longtemps aux côtés de Laurent Blanc, il a durablement marqué l’histoire des Girondins de Bordeaux, de l’équipe de France puis du Paris Saint-Germain, avant d’exercer les fonctions d’entraîneur principal au Montpellier Hérault SC, à l’AS Saint-Étienne et à l’Olympique de Marseille. Il a laissé dans chacun de ces clubs l’empreinte de son professionnalisme, de sa gentillesse et de sa passion pour le jeu et la formation. Plus récemment, il avait rejoint les équipes de Ligue 1+ en tant que consultant. La Ligue de Football Professionnel adresse ses plus sincères condoléances à sa fille Coralie, à son fils Robin, à sa maman Eliane, ainsi qu’à toute sa famille et à ses proches», peut-on lire dans le communiqué de la LFP, avant l’intervention de son président Vincent Labrune.

«Jean-Louis Gasset était avant tout un amoureux sincère du football. Éducateur d’exception, reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son sens de la transmission, il a marqué durablement des générations de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants par son humanité et sa connaissance du jeu. Son parcours et son engagement laissent une empreinte forte et durable dans le football français. Au nom de l’ensemble du football professionnel français, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’au Montpellier Hérault SC, aux Girondins de Bordeaux, au Paris Saint-Germain, à l’Olympique de Marseille et à l’AS Saint-Étienne».