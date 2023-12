LdC : le Barça réagit au tirage Naples

Le FC Barcelone vit une fin d’année 2023. En crise, le club catalan connaît depuis ce lundi l’identité de son adversaire en Ligue des champions. Les hommes de Xavi croiseront le fer avec Naples. Présent à Nyon, Deco a réagi dans les colonnes de Sport.

«Ils sont champions d’Italie et ce sera un match difficile. Nous sommes en Ligue des Champions, c’est le champion et il ont des joueurs de haut niveau (…) Le football, c’est la vie de tous les jours. Le plus important est que nous consolidions, que nous parvenions à bien jouer plus souvent. Il reste beaucoup de choses à faire avant ce match et nous y réfléchirons le moment venu. Maintenant, nous devons continuer à prendre des points en Liga. Nous venons d’être champions, dans le football il y a de bons et de mauvais moments mais nous travaillons et les choses vont sûrement s’arranger.» D’ici le mois de février, le club fera peut-être des retouches lors du mercato.