Chelsea a trois priorités pour l’après-Rosenior

Chelsea dépense des millions, Chelsea achète des joueurs, Chelsea nomme des entraîneurs. Chelsea rêve, mais le résultat, lui, reste le même : Chelsea déçoit. 8es de Premier League, distancés dans la course à l’Europe et récemment balayés par le PSG en Ligue des Champions, les Blues ont finalement remercié Liam Rosenior, pourtant arrivé en cours de saison.

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Après ce nouveau désaveu, la direction londonienne est donc repartie à la recherche d’un nouveau coach, capable d’incarner le futur de Chelsea et apporter les résultats escomptés. Dasn cette optique, The Telegraph affirme qu’Andoni Iraola, Marco Silva et Xabi Alonso font partie des entraîneurs que Chelsea surveillera dans les semaines à venir.