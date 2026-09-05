Serie A : l’Inter Milan renverse Naples dans un match fou

Au terme d’un choc spectaculaire au stade Giuseppe-Meazza ce samedi, l’Inter Milan s’est imposée sur le fil face à Naples (3-2). Après une première période dominée par des Intéristes plus menaçants à l’image de ce coup-franc de Federico Dimarco fracassant la barre (45+4e), le match s’est totalement emballé dès le retour des vestiaires. En l’espace de trois minutes, le Napoli a pourtant pensé assommer les locaux. Matteo Politano a d’abord ouvert le score en deux temps (50e), rapidement suivi par Rasmus Höjlund qui a doublé la mise d’une frappe enchaînée du gauche (53e). Dos au mur, le champion en titre a immédiatement réagi grâce à son capitaine Lautaro Martínez, auteur d’une réduction du score pleine d’opportunisme sur un service de Dimarco (56e).

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Portés par un coaching payant et un public en effervesence, les Nerazzurri ont renversé la rencontre en fin de rencontre sous l’impulsion de l’entrée de Marcus Thuram. Après avoir touché le poteau, le Français a fini par faire sauter le verrou napolitain d’une tête piquée imparable sur un centre de Carlos Augusto (82e). Galvanisée par cette égalisation, l’Inter a poursuivi son siège jusqu’à faire céder la défense adverse dans les derniers instants du match. Sur un ultime centre enroulé d’Andy Diouf au second poteau, la défense napolitaine s’est emmêlée les pinceaux sous la pression d’Ange-Yoan Bonny. Le jeune Français a glissé le ballon à Lautaro Martínez qui a surgi pour s’offrir un doublé du gauche (89e) et sceller la victoire des siens au bout du suspense. Troisième victoire en trois matches pour l’Inter qui a totalement renversé Naples. Les Partenopei enchaînent avec une deuxième défaite de rang.