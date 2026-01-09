Atlético : Thiago Almada très convoité au Brésil

Alors qu’une fenêtre hivernale assez calme était attendue dans la capitale espagnole, l’Atlético de Madrid se retrouve finalement au tournant. Un dossier reste ouvert depuis quelques jours, et c’est celui du jeune Argentin Thiago Almada (24 ans). Son avenir pourrait se poursuivre loin de l’Europe d’après les dernières informations d’Estadio Deportivo. Les discussions entre les parties s’enchaînent durant ce mois de janvier. Palmeiras est récemment passé à l’offensive pour le recruter. Or, d’autres clubs restent attentifs.

Grêmio, en première division brésilienne, a tenté sa chance avec une offre de prêt avec option d’achat, sans succès. L’ancien Lyonnais conserve une cote élevée au Brésil après sa saison réussie à Botafogo. La direction madrilène est ferme : Thiago Almada ne partira qu’en cas d’offre alléchante. Son prix serait estimé à 20 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur d’après la source indiquée. L’investissement de 21 millions d’euros versés à Botafogo cet été est évidemment dans les esprits. Avec un faible temps de jeu, le joueur va devoir attendre paisiblement les offres.