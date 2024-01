Le centre de formation de l’OL a rapporté 370 M€

La nouvelle lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES) est consacrée aux centres de formation les plus rentables de la planète football durant ces dix dernières années. Une étude qui met une nouvelle fois à l’honneur deux clubs français réputés pour leur formation et la vente de leurs pépites : l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Depuis 2014, la vente des jeunes talents lyonnais a permis aux Gones d’empocher 370 M€.

Un joli score qui permet aux Rhodaniens d’être sur la troisième marche du podium, derrière l’Ajax Amsterdam (376 M€) et Benfica. Le club lisboète a vendu pour 516 M€. Monaco pointe au sixième rang (325 M€), derrière Chelsea (347 M€) et le Real Madrid (364 M€). À noter que le PSG se classe 18e, avec 212 M€. Pas vraiment réputé pour savoir vendre à prix d’or ses pépites, le club de la capitale s’est bien repris depuis 2019 avec 175 M€ de ventes enregistrés durant la période 2019-2023 (contre 37 M€ entre 2014 et 2019).