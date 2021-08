Le message émouvant de Gérard Piqué à Lionel Messi

Lionel Messi (34 ans) à Barcelone, la fin d'une ère, d'un règne, d'une génération ayant dominé le football européen et mondial de la tête et des épaules. Gérard Piqué (34 ans) fait partie des joueurs ayant vécu au plus près cette fantastique époque du côté du Camp Nou. Forcément, le départ de La Pulga a bouleversé le champion du monde 2010, qui l'a fait savoir en publiant un message sur son profil Instagram, probablement les larmes au bord du clavier.

La suite après cette publicité

«Rien ne sera plus jamais pareil. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Après plus de 20 ans au Club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure. Nous nous sommes rencontrés en 2000, nous avions 13 ans et une carrière nous attendait. Quelle carrière! [...] Si nous l'avions conçue à l'époque, il aurait été impossible de l'améliorer. Une put... de folie ! Lors de ma première saison, après mon retour au FC Barcelone, nous avons remporté le triplé et tu es devenu le meilleur joueur de tous les temps. De Rosario à toucher le ciel de Rome. C'est là que la légende a commencé. Ce qui est venu ensuite, c'est l'histoire. Et quel bon moment nous passons ! Maintenant tu pars, mais je sais qu'un jour tu reviendras. Il y a des choses en attente à faire. Amuse-toi, profite où que tu ailles et continue à gagner comme toi seul sait le faire. Ici, tu vas nous manquer. Je t'aime Léo.» Instant émotion.