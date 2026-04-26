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Bundesliga

Le Bayern répond à Liverpool et au Real pour Michael Olise

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Auteur d’une nouvelle performance remarquée en Bundesliga, Michael Olise continue d’attirer les convoitises des plus grands clubs européens. Buteur ce week-end avec le Bayern Munich face à Mayence (3-4), l’international français confirme une saison exceptionnelle, avec des statistiques impressionnantes à la clé : 19 buts et 29 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon plusieurs médias anglais, Liverpool surveille de près son profil dans l’optique de compenser le départ de Mohamed Salah cet été. Un chantier complexe pour les Reds.

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Mais du côté bavarois, la position est claire. Le directeur sportif Max Eberl a fermé la porte à un départ au micro de Sky Sport : « absolument. Pour nous, il n’y a même pas une seconde de réflexion. Il se développe de manière excellente. » Une réponse ferme qui refroidit les ambitions de Liverpool, d’autant que le marché des ailiers droits capables d’approcher le niveau de Salah reste extrêmement limité. Affaire à suivre…

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