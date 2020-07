Séville : Lucas Ocampos essaye de convaincre Maxime Lopez

Depuis deux à trois saisons, le Séville FC est très intéressé par le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Maxime Lopez (22 ans). Le club andalou a encore envie de tenter le coup cet été et compte un nouvel atout dans sa manche. En effet, Lucas Ocampos est arrivé l'été dernier et s'est imposé comme l'une des têtes d'affiche de l'équipe de Julen Lopetegui. Et l'Argentin aimerait bien être rejoint par son ancien partenaire de club comme l'explique Estadio Deportivo.

Le quotidien espagnol fait état de discussions régulières entre les deux joueurs avec notamment le Séville FC comme sujet de conversation. Coéquipier de Maxime Lopez à l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez lui aurait également donné quelques infos sur la Liga selon Estadio Deportivo.