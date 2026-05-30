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Ligue des Champions

PSG : le clin d’œil de Dembélé et Hakimi à Luis Enrique sur Instagram

Par Valentin Feuillette
1 min.
OUSMANE DEMBÉLÉ PARIS @Elhadjiloum
PSG 1-1 Arsenal

Après la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions face à Arsenal, l’ambiance continue de se prolonger sur les réseaux sociaux. Ousmane Dembélé a partagé une story forte, rapidement relayée par Achraf Hakimi, dans laquelle apparaît Luis Enrique avec une expression fermée et une phrase déjà devenue virale dans le quotidien parisien depuis 2 ans. Un symbole de plus d’un groupe qui a transformé la frustration et les critiques en moteur tout au long de son aventure au PSG.

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La citation du coach espagnol, « Vous ne pouvez pas comprendre », prend désormais une tout autre résonance après ce deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Repostée en interne par les cadres du PSG, elle illustre une forme de défiance assumée mais surtout une cohésion totale autour du projet parisien. Une image forte qui résume à elle seule le récit de cette finale avec un PSG parfois contesté… mais encore une fois au sommet de l’Europe.

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