Le message alarmant d’Anthony Lopes sur la crise de Nantes
Avec 10 points après 12 journées de Ligue 1, Nantes affiche des temps de passage de mauvais élève. Comme depuis deux ans, les Canaris semblent programmés à jouer le maintien, et l’heure est déjà à l’urgence. Anthony Lopes a bien conscience de la situation, et il l’a rappelé ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de recevoir Lorient, 17e.
« Ce match peut enclencher pas mal de choses pour la suite de notre championnat. Il n’y a pas de calcul à faire, c’est victoire obligatoire, a déclaré le champion d’Europe 2016. On est dans l’urgence de points, clairement. On est mi-novembre. La première partie de saison va bientôt toucher à sa fin. Niveau comptable, c’est inquiétant… On se doit de gagner dimanche, c’est une obligation.»
