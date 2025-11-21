Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Le message alarmant d’Anthony Lopes sur la crise de Nantes

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Castro et Anthony Lopes au FCN @Maxppp

Avec 10 points après 12 journées de Ligue 1, Nantes affiche des temps de passage de mauvais élève. Comme depuis deux ans, les Canaris semblent programmés à jouer le maintien, et l’heure est déjà à l’urgence. Anthony Lopes a bien conscience de la situation, et il l’a rappelé ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de recevoir Lorient, 17e.

La suite après cette publicité

« Ce match peut enclencher pas mal de choses pour la suite de notre championnat. Il n’y a pas de calcul à faire, c’est victoire obligatoire, a déclaré le champion d’Europe 2016. On est dans l’urgence de points, clairement. On est mi-novembre. La première partie de saison va bientôt toucher à sa fin. Niveau comptable, c’est inquiétant… On se doit de gagner dimanche, c’est une obligation.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Anthony Lopes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Anthony Lopes Anthony Lopes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier