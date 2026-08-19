Mercato : l’OM a coché le nom de Hicham Boudaoui

Plusieurs cadres de l’effectif phocéen sont actuellement susceptibles de faire leurs valises d’ici la fin de l’été. Sont notamment concernés des éléments comme Pierre-Emile Höjbjerg, Nayef Aguerd ou encore Leonardo Balerdi. Le cas de l’ancien capitaine Höjbjerg crispe particulièrement en interne. Le milieu danois a récemment refusé de rejoindre Newcastle, suscitant la déception de Frank McCourt, mais un départ reste largement envisageable.

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Face à cette incertitude, Greg Lorenzi étudie plusieurs pistes pour lui succéder. Selon nos informations, l’une d’elles mène directement à un visage bien connu de la Ligue 1 : Hicham Boudaoui. Si aucune démarche concrète n’a encore été initiée, le nom du milieu de terrain niçois est revenu à plusieurs reprises dans les discussions internes du board marseillais.

Hicham Boudaoui, un profil "box-to-box" à relancer

À 26 ans, l’international algérien (37 sélections) possède une solide expérience avec ses 207 matchs et 14 buts sous le maillot du Gym. Formé au réputé Paradou AC, le "Prince de Béchar" a prouvé par le passé qu’il disposait d’un bagage technique et athlétique de très haut niveau. Lors de la dernière CAN, il s’était même imposé comme un élément incontournable de la sélection de Vladimir Petkovic.

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Véritable milieu "box-to-box" moderne, capable de casser des lignes, de répéter les efforts à haute intensité et d’assurer une transition fluide entre la défense et l’attaque, il avait attiré l’œil de clubs comme Galatasaray ou Brighton cet hiver. Cependant, il faut remettre cette période faste en perspective : sa deuxième partie de saison avec l’OGC Nice a été particulièrement compliquée. En perte de vitesse et d’impact, l’Algérien peine aujourd’hui à retrouver son meilleur niveau, ce qui en ferait une recrue à relancer pour l’OM, mais à un tarif potentiellement très accessible.

Nice prêt à ouvrir la porte, Lepenant déjà ciblé

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Hicham Boudaoui arrive à un véritable tournant de son aventure azuréenne débutée en 2019. Déjà approché par Villarreal plus tôt ce mois-ci, le joueur se trouve dans une situation précaire sur la Côte d’Azur. La direction niçoise ne s’opposera pas à son départ si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table dans les prochains jours. L’OGC Nice a d’ailleurs déjà anticipé cette éventualité : en cas de transfert de l’international algérien, le club azuréen a coché le nom de Johann Lepenant (FC Nantes) pour venir compenser son départ dans l’entrejeu. Un jeu de chaises musicales qui pourrait s’accélérer si l’OM parvient enfin à dégraisser son effectif.