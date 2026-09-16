OM : Bruno Génésio réclame de la stabilité pour relancer le club

Alors que l’OM traverse une période particulièrement délicate, Bruno Génésio, présent en conférence de presse avant Besiktas-OM, estime que le club doit désormais retrouver un peu de calme pour pouvoir avancer. L’entraîneur marseillais insiste ainsi sur la nécessité de construire dans la durée, sans précipitation, afin de remettre progressivement l’équipe sur les bons rails.

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« Oui, je pense que nous entrons dans une période où nous avons besoin d’un peu plus de sérénité, de stabilité et de construire les choses step by step. Il faut déjà redonner de la confiance à nos supporters et aussi retrouver le standing que l’Olympique de Marseille se doit d’avoir », a expliqué le technicien phocéen.