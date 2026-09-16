Menu Rechercher
Commenter 8
UEFA Europa League

OM : Bruno Génésio réclame de la stabilité pour relancer le club

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Besiktas Marseille

Alors que l’OM traverse une période particulièrement délicate, Bruno Génésio, présent en conférence de presse avant Besiktas-OM, estime que le club doit désormais retrouver un peu de calme pour pouvoir avancer. L’entraîneur marseillais insiste ainsi sur la nécessité de construire dans la durée, sans précipitation, afin de remettre progressivement l’équipe sur les bons rails.

La suite après cette publicité

« Oui, je pense que nous entrons dans une période où nous avons besoin d’un peu plus de sérénité, de stabilité et de construire les choses step by step. Il faut déjà redonner de la confiance à nos supporters et aussi retrouver le standing que l’Olympique de Marseille se doit d’avoir », a expliqué le technicien phocéen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Marseille
Bruno Génésio

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Marseille Logo Marseille
Bruno Génésio Bruno Génésio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier