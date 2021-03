Serie A : l'AC Milan arrache le nul sur le fil contre l'Udinese, l'Atalanta déroule face à Crotone

L'Inter Milan joue ce jeudi contre Parme et l'ennemi, l'AC Milan pouvait réduire l'écart. Situés à 4 longueurs du rival historique, les Lombards devaient jouer contre l'Udinese. Un match équilibré même si le Diavolo prenait le jeu à son compte sans parvenir à marquer. Après 45 minutes de jeu, le score était toujours de 0-0. Sans solution, l'AC Milan se faisait finalement punir suite à un but de Rodrigo Becao (68e). Dans les dernières secondes, l'AC Milan obtenait un penalty que Franck Kessié frappait. L'Ivoirien parvenait à égaliser (90e +7). Avec ce match nul 1-1, l'AC Milan évite le pire et se retrouve à trois points de l'Inter Milan. Quatrième de Serie A, l'Atalanta pouvait de son côté revenir à la hauteur de la Juventus (3e) en cas de victoire ce soir contre la lanterne rouge Crotone. Et tout débutait bien pour la Dea puisque Robin Gosens ouvrait le score bien servi par Josip Ilicic (12e). Si Simy égalisait pour Crotone (23e), l'équipe de Gian Piero Gasperini ne doutait pas. Au retour des vestiaires, José Palomino (48e) et Luis Muriel (50e) permettaient de prendre le large. Josip Ilicic alourdissait le score et y allait de son but (59e). Entré en fin de match, le milieu russe Aleksey Miranchuk a définitivement scellé le résultat (85e). Avec cette victoire 5-1, l'Atalanta revient à hauteur de la Juventus à sept points du leader, l'Inter Milan.

Sixième suite au match nul de Naples contre Sassuolo (3-3), l'AS Roma pouvait revenir dans le top 5 en cas de victoire ce soir. Le club de Paulo Fonseca a longtemps été tenu en échec par la Fiorentina. Cependant, Leonardo Spinazzola a trouvé la faille en tout début de seconde période (49e). Un avantage de courte durée puisque Jordan Veretout concédait un but contre son camp (60e). Finalement, l'AS Roma s'est offerte une belle victoire dans les derniers instants grâce à Amadou Diawara (90e). Un succès 2-1 qui permet aux Giallorossi de se replacer. Dans les autres rencontres, l'Hellas Vérone s'est joué de Benevento en s'imposant 3-0 et grimpe à la 8e place tandis que Cagliari s'est donné de l'air en s'imposant face à Bologne. Les Sardes l'emportent 1-0 suite à un but de Daniele Rugani (19e) et sortent de la zone rouge avec un point d'avance sur le Torino. Enfin, le derby entre la Sampdoria et le Genoa s'est achevé sur un match nul 1-1.

Les matches de la soirée

AC Milan 1-1 Udinese : Kessié (90e +7 sp) pour Milan; Becao (68e) pour l'Udinese

Atalanta 5-1 Crotone : Gosens (12e), Palomino (48e), Muriel (50e), Ilicic (58e) et Miranchuk (85e) pour l'Atalanta; Simy (23e) pour Crotone

Benevento 0-3 Hellas Vérone : Faraoni (25e), Foulon (34e csc) et Lasagna (50e) pour Vérone

Cagliari 1-0 Bologne : Rugani (19e) pour Cagliari

Fiorentina 1-2 AS Roma : Veretout (60e csc) pour la Fiorentina; Spinazzola (49e) et Diawara (90e) pour la Roma

Genoa 1-1 Sampdoria : Zappacosta (52e) pour le Genoa; Tonelli (77e) pour la Sampdoria

Le classement de la Serie A