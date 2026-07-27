Pourquoi le Real Madrid veut subitement recruter Yan Diomandé ?

Il y a un an tout juste, le RB Leipzig déboursait 20 M€ pour recruter Yan Diomandé à Leganes. Qui pouvait prédire alors que le prix de l’Ivoirien, qui avait alors inscrit 2 buts en Liga, dépasserait les 100 M€ une saison plus tard ? Car c’est bien au-delà des 100 M€ que son transfert vers le Real Madrid pourrait se conclure. La Casa Blanca est sortie du bois, subitement, pour doubler la concurrence, incarnée principalement par le PSG et Liverpool. Deux clubs dans lesquels Diomandé s’est un moment imaginé signer.

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Le RB Leipzig a logiquement affiché une grande fermeté dans les négociations, pour un joueur arrivé il y a un an, sous contrat jusqu’en 2030 et international ivoirien. Mais si l’intérêt pour Diomandé paraissait cohérent pour le PSG et Liverpool, il saute moins aux yeux concernant le Real Madrid. Le club merengue a-t-il réellement besoin d’un joueur offensif supplémentaire ? En Espagne, les avis sont partagés, notamment sur les conséquences de ce potentiel transfert.

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Exit Vinicius Jr ?

Tomas Roncero, du journal As, a dit tout le bien qu’il pensait de ce joueur, pourtant ignoré par le Real lorsqu’il évoluait du côté de Leganes, à quelques pas de Madrid. « Lors de la Coupe du Monde, il m’a paru être un joueur intéressant. Il a 19 ans et un potentiel incroyable. Il pourrait devenir un nouveau Vinicius. Cela montre que le Real Madrid a renoncé à Michael Olise et que Diomande est leur plan B », a-t-il déclaré, avant de laisser entendre que l’arrivée de Diomandé pourrait précipiter le départ de Vinicius. « Je suis un grand fan du Brésilien. J’espère que même si Diomande arrive, Vinicius restera, mais je ne suis pas naïf ; je pense que l’arrivée de Diomande pourrait signifier le départ de Vinicius. »

Donc Diomandé pourrait être l’alternative à Michael Olise tout en poussant Vinicius Jr, suivi de près par Arsenal et toujours dans l’expectative concernant sa prolongation, au départ. Un autre journaliste espagnol, Julio Maldonado, voit plutôt Diomandé comme une variable d’ajustement dans le secteur offensif, grâce à sa polyvalence. « C’est un joueur qui s’adapte bien à l’aile droite, mais il peut aussi jouer à gauche. Il est présent sur les deux ailes, ce qui est un atout majeur. (…) Ce joueur n’est pas un ailier gauche par excellence, contrairement à Vinicius par exemple. Vinicius est un joueur bien moins performant lorsqu’on le fait jouer à droite, mais ce n’est pas le cas de Diomande ; il est pratiquement aussi performant. »

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Quel poste pour Diomandé ?

La question du poste exact de Diomandé se pose effectivement. Avec le RB Leipzig, il a essentiellement joué sur l’aile droite, avec un bilan de 13 buts et 9 passes décisives. Mais avec la Côte d’Ivoire, durant le Mondial, c’est à gauche qu’il était aligné. Qu’en dit le principal concerné ? Il avait donné sa réponse avant la Coupe du Monde dans un entretien accordé à So Foot. « À gauche, et en sélection, l’entraîneur (Émerse Faé) me met dans ma position préférentielle. C’est ce que j’aime. Mais ici, ils me mettent tout le temps à droite. J’aime pas, mais je joue », avait-il ainsi expliqué.

Pour l’imaginer jouer à gauche à Madrid, il n’y a qu’une solution, à savoir le départ de Vinicius Jr. Alors qu’à droite, l’espace existe, avec un Rodrygo qui n’est pas attendu avant la fin de l’année, un Mastantuono qui se dirige vers un prêt et un Brahim Diaz pas incontournable. Mais cela mettrait fin à la piste Michael Olise, qui était devenu un objectif de la Casa Blanca sur ce mercato estival. Est-ce que le Real Madrid avait vraiment besoin de Diomandé au cours de ce mercato ? « Je pense que c’est un très bon mercato, mais il manque la cerise sur le gâteau pour en faire le meilleur mercato depuis des années : Rodri », conclut Roncero.