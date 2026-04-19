Le PSG pris au piège par l’OL : les réseaux s’enflamment

Un choc, une opportunité et un message envoyé. Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais n’a pas laissé passer sa chance. En déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, les Gones ont réalisé une énorme opération en s’imposant 1-2. Ultra-efficaces, les Lyonnais ont pris le match à la gorge avec l’ouverture du score rapide d’Endrick dès la 6e minute, avant qu’Afonso Moreira ne double la mise (18e). Derrière, les hommes de Paulo Fonseca ont livré une prestation défensive de très haut niveau, portés par un Greif solide dans les cages, pour faire déjouer des Parisiens longtemps impuissants. Malgré la réduction du score tardive de Khvicha Kvaratskhelia (90e+4), Paris n’a jamais réussi à renverser la tendance. Une victoire de caractère qui relance totalement Lyon dans la course à la Ligue des Champions et qui a évidemment fait réagir les réseaux sociaux.