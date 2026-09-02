Mercato : la réponse directe du clan Zaïre-Emery sur son avenir au PSG

Warren Zaïre-Emery est l’un des rares Titis du Paris Saint-Germain à avoir fait son trou en équipe première. Le jeune milieu de terrain n’a que 20 ans, mais il a déjà disputé 187 matches (11 buts, 14 passes décisives), toutes compétitions confondues, avec le club de la capitale. Et la saison dernière, il a su mettre un terme à une mauvaise passe de plusieurs mois pour redevenir le jeune Titi capable de se battre pour une place dans le onze de départ de Luis Enrique.

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Le natif de Montreuil a même fait mieux que ça. Après avoir retrouvé sa place dans l’entrejeu et son explosivité, il a assuré un intérim de très haut vol au poste de latéral droit, lorsqu’Achraf Hakimi s’est blessé à la cheville. Une polyvalence qui a fait de WZE un élément très apprécié par son coach. Excellent sur le terrain, Zaïre-Emery l’a également été dans sa mentalité. Très performant et titulaire inamovible durant toute la saison dernière, notamment en Ligue des Champions, le Titi avait été relégué sur le banc des remplaçants par le revenant Fabian Ruiz lors de la finale de C1 remportée face à Arsenal.

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WZE se sent bien au PSG

Un choix si marquant qui avait même poussé Luis Enrique à s’excuser après le deuxième sacre européen consécutif du PSG. « Je voudrais souligner une chose : j’ai été très injuste aujourd’hui avec Warren en tant qu’entraîneur. Il méritait de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision ». Un événement que le principal intéressé avait pris avec philosophie. « La frustration de ne pas avoir démarré titulaire ? Oui, vous savez, ça ce sont les choix du coach, c’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné, c’est comme ça. C’est vrai que sur le moment, j’étais un peu frustré, mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content. J’ai pris du plaisir à rentrer sur le terrain et à jouer pour cette équipe ».

Depuis, une question commence à revenir assez souvent. Warren Zaïre-Emery finira-t-il par se lasser de son rôle de couteau suisse qui finit souvent par laisser sa place aux titulaires ? Sous contrat jusqu’en 2029, WZE n’est pas (encore) dans une situation contractuelle obligeant Paris à statuer. Et de toute façon, l’entourage du joueur a été très clair sur ses intentions dans les colonnes de L’Equipe. Zaïre-Emery ne réfléchit pas à un futur loin du Parc des Princes. « Non, pas pour l’instant. Warren aime trop Paris pour penser à partir. Il a 187 matches professionnels à 20 ans, et 13 sélections en équipe de France, peu de clubs auraient pu lui offrir un tel temps de jeu. » C’est dit.