L'OM annonce la couleur pour la suite du mercato

Les PowerPoint, c'est terminé ! Ces dernières saisons, Jacques-Henri Eyraud avait pris pour habitude de présenter les recrues de cette façon. Mais cette année, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont décidé de changer de stratégie. Après avoir fait un petit discours d'introduction, le président de l'Olympique de Marseille s'est éclipsé et a laissé André Villas-Boas, l'entraîneur, et Pablo Longoria, le directeur du football, prendre la lumière. Ils étaient tous les deux face aux médias pour participer à la conférence de presse de présentation des deux recrues estivales, à savoir Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Deux éléments qui étaient les priorités d'AVB, comme il l'a souligné. « On avait déjà suivi Pape Gueye l'an dernier avec notre cellule de recrutement. Il a été dans notre liste prioritaire au poste qu'on cherchait. Jusqu'à présent, nos priorités, à savoir Pape Gueye et Leo Balerdi, sont là (...) Leo, je le connais depuis Boca Juniors. Il était dans notre liste l'an dernier, mais on n'a pas été capable de le faire signer financièrement. Mais cette année, on a été en mesure de le faire. C'est un bon coup du mercato pour nous. J'espère qu'à la fin de la saison, on pourra lever son option d'achat. C'est une bonne pépite argentine. J'espère qu'on pourra le faire signer à la fin de l'année de façon permanente».

Puis, le technicien portugais a ajouté : «on a été capable de les signer. Il manque encore deux joueurs. On va aller chercher nos priorités mais ça va être peut-être plus dur. On a déjà deux grosses acquisitions cet été». L'OM, qui avait planifié de recruter quatre joueurs au total cet été, n'en a que la moitié pour le moment. Mais le mercato, impacté par le coronavirus, est particulier. «À cause de la tendance du mercato de cette année, on doit avoir plus d'options, soit en cessions (prêts, ndlr), soit des joueurs en fin de contrat. Au club, on étudie des profils variés. On a évidemment des préférences sur ces listes, mais comme ce sont des joueurs connus et importants, la concurrence pour les faire signer est forte. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, peut-être d'ici fin septembre. L'équipe est bien, c'est la même base que l'an dernier avec des renforts qui vont arriver (...) Sur nos listes, on a de tout. Il y a des jeunes et des joueurs expérimentés. Avant dans le monde du football, un joueur en fin de contrat avait déjà signé dans son club. Mais cette année, ils attendent un peu plus pour choisir la meilleure option. C'est pour ça qu'on trouve des joueurs encore libres ou en fin de contrat. On attend un peu pour prendre la meilleure décision».

L'OM veut encore au moins deux recrues

Arrivé il y a dix jours à l'OM, Pablo Longoria, le nouveau directeur du football, a aussi évoqué un marché inédit lui qui prend ses marques dans la cité phocéenne. «On travaille et on se parle tous les jours. On prend des décisions communes. J'aime travailler avec le coach car c'est lui qui va mettre les joueurs sur le terrain. Avec la situation sanitaire et économique, le marché va au ralenti. Au club, nous sommes en observation sur le mercato. Ça va être un marché particulier par rapport à la situation actuelle. Il finit le 5 octobre et il n'est pas très actif pour le moment». Cela pourrait s'accélérer par la suite pour l'OM, dans le sens des arrivées mais aussi dans celui des départs. Car l'arrivée de Gueye n'a pas été faite pour anticiper un départ. «Dans ce cas-là, c'était plutôt pour remplir l'effectif. Si quelqu'un part maintenant, on devra aller sur le mercato. On avait établi quatre postes prioritaires. Mais si un joueur est vendu à présent, on devra aller sur le mercato pour le remplacer», a rappelé André Villas-Boas.

Mais l'Olympique de Marseille devra se préparer à d'éventuels départs. Plusieurs éléments seront libres en 2021 à l'image de Florian Thauvin ou encore Maxime Lopez et Valère Germain. «Je suis ici depuis une semaine. On va aborder les questions contractuelles durant les prochains jours avec les joueurs, pas que Florian Thauvin. On a une ambition à cinq ans (...). Florian Thauvin est un joueur de qualité», a assuré Pablo Longoria. Ce dernier a aussi évoqué la possibilité de vendre des joueurs. «Sur les ventes, on n'a pas de chiffre concret. Ce serait donner un avantage aux concurrents et aux clubs qui veulent acheter des joueurs (...) J'ai parlé avec avec Paul Aldridge. Il est en Angleterre pour aider l'OM à vendre des joueurs et avoir plus d'infos sur le marché en Angleterre. Il faut le prendre comme un conseiller». D'ici le 5 octobre prochain, il devrait donc encore y avoir du mouvement du côté de l'Olympique de Marseille. Les supporters sont prévenus !