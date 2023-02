Europa League : l’arbitrage de FC Barcelone-Manchester United fait scandale

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et Manchester United ont fait le spectacle hier au Camp Nou en barrages aller de Ligue Europa. Au terme d’une très belle rencontre, les deux favoris pour la victoire finale en C3 se quittent bons amis après ce nul 2-2. Il y a pourtant de quoi parler, notamment de l’arbitrage. La prestation de Maurizio Mariani n’a pas plu aux deux équipes. Ce dernier a oublié de prendre certaines décisions qui semblaient pourtant évidentes, à commencer par une expulsion de Jules Koundé pour une faute en tant que dernier défenseur sur Marcus Rashford.

On voit le Français écarter l’Anglais de sa trajectoire en le poussant dans le dos, ce qui aurait pu (dû ?) être sanctionné selon Erik ten Hag. «L’arbitre m’a dit que c’était en dehors de la surface et que ce n’était pas une faute. Ce n’était pas une bonne décision de sa part. Peut-être a-t-il été mis sous pression par l’atmosphère sur le terrain.» Cette action (64e) est d’autant plus préjudiciable pour les Red Devils qu’elle intervient alors qu’ils menaient encore 2-1. Mais elle n’est pas la seule à faire jaser.

Un rouge pour Koundé, une main de Fred…

Il y a également eu une main non sifflée de Fred dans sa propre surface, qui aurait pu faire basculer la rencontre avec un penalty sifflé. Ten Hag indique cette fois qu’il n’a pas vu cette action, tout en précisant que «ces deux erreurs ne peuvent pas être mesurées de la même manière, car celle avec le carton rouge sur Rashford était à 1-2». On peut affirmer que les oublis de l’arbitre se sont équilibrés entre les deux équipes. Xavi lui ne pense pas vraiment de cette manière.

L’entraîneur barcelonais ne décolère pas, estimant que ce n’est pas la première fois que son club est floué. «On n’a pas réussi à gagner, et on verra ce qui se passera au retour. Je suis assez satisfait de ce nul et de l’équipe mais on nous a encore volé un penalty. Ce n’est pas la première fois : à Milan en Ligue des champions, là… Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de siffler des penaltys pour des mains maintenant. Ça me paraît incroyable, incroyable» répétait-il encore, dégoûté. Le retour dans une semaine à Old Trafford promet.