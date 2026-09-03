Filipe Luís se lâche sur le PSG

Alors que le PSG reçoit Monaco ce vendredi après avoir arraché le match nul dans les dernières minutes face au LOSC, avec deux buts inscrits dans le temps additionnel (2-2), les Parisiens vont tenter de décrocher leur première victoire de la saison en Ligue 1. Face à eux, les hommes de Luis Enrique retrouveront une équipe monégasque dirigée par un nouveau coach, Filipe Luís. L’ancien latéral gauche de Chelsea et de l’Atlético de Madrid s’est d’ailleurs confié en conférence de presse sur cette rencontre, mais aussi sur Luis Enrique, avec des propos pour le moins élogieux envers l’entraîneur parisien.

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Il a notamment déclaré : « nous allons affronter l’une des meilleures équipes de l’histoire du football. Je vais affronter, une fois de plus, le meilleur entraîneur du monde, ou probablement l’un des trois meilleurs de l’histoire, et j’ai le privilège de vivre ce moment. Ce qu’il apporte au football, sa personnalité, sa façon de parler, de se comporter, l’attention qu’il porte au groupe… Comme je l’ai dit, il montre aux autres comment gérer un groupe de joueurs et comment diriger un grand club. Je l’admire beaucoup. des titres avec Barcelone, et il a gagné à nouveau, pour la première fois, avec le PSG. Il est très difficile de gagner pour la première fois, et lui continue de gagner. C’est ça, le plus dur. » L’intéressé appréciera.