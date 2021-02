Barça-PSG : Ronald Araujo veut forcer son retour

Dimanche soir, Ronald Araujo sortait sur blessure au bout de quelques minutes de jeu seulement. Le défenseur barcelonais souffrait d'une entorse de la cheville gauche et devait logiquement manquer trois à quatre semaines de compétition et donc la confrontation face au PSG. Mais l’Uruguayen ne l’entend pas de cette oreille.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Mundo Deportivo, le jeune défenseur de 21 ans veut forcer son retour et prendre le risque d'essayer de jouer le match aller de Ligue des Champions face au PSG. Ronald Araujo porte déjà une attelle pour éviter l’inflammation et voudrait jouer sous infiltration si nécessaire pour atténuer la douleur. Reste à savoir maintenant si les médecins du club et Ronald Koeman accepteront de prendre le risque d'aggraver la blessure du meilleur défenseur barcelonais cette saison.