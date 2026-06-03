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Real Madrid : Riquelme recrute une autre légende

Par Max Franco Sanchez
Enrique Riquelme @Maxppp

Alors que la campagne électorale du Real Madrid bat son plein, Enrique Riquelme a déjà avancé ses pions. Il a par exemple laissé entendre que Rodri (Manchester City) serait sa première recrue, alors que la légende Raul Gonzalez serait le directeur sportif de son projet.

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Et comme l’indiquent plusieurs médias espagnols comme AS, l’homme d’affaires espagnol a choisi Fernando Hierro pour le poste de directeur de la formation. L’ancien grand défenseur madrilène et de la sélection espagnole vient ainsi renforcer le projet Riquelme et aura un rôle important au club en cas de victoire face à Florentino Pérez.

Pub. le - MAJ le
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