La Juventus lance une offensive de taille pour arracher Edouard Michut au PSG

Si le PSG domine le football français grâce à ses stars internationales, Neymar, Mbappé, Cavani ou encore Marquinhos et Marco Verratti, le club de la capitale peut se targuer d'être également le club numéro un en France au registre des centres de formation. Paris a ainsi détrôné l'OL, qui dominait le classement depuis six saisons. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi bénéficie de l'apport de nombreux jeunes talents pour son équipe première, qu'il sait aussi utiliser pour renflouer ses caisses et ainsi équilibrer ses comptes.

Mais il y a un revers à la médaille. En effet, les meilleurs jeunes du nonuple champion de France sont régulièrement sollicités par le gratin du football européen, notamment avant la signature de leur premier contrat pro. C'est le cas aujourd'hui de Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi, deux purs produits du centre de formation parisien, souvent utilisés - pour le second du moins - par Thomas Tuchel, mais qui n'ont toujours pas signé de contrat pro. Un nouveau cas et non des moindres risque d'agiter Leonardo et ses équipes dans les prochains jours. Celui d'Edouard Michut.

Le nouveau Marco Verratti plaît beaucoup à la Juventus

Arrivé à l'âge de 13 ans au PSG, ce milieu de terrain complet, que les observateurs aiment comparer à Marco Verratti, a su franchir une à une les marches vers le haut niveau. International tricolore U16 puis U17, Michut dispose de tout le bagage du milieu de terrain moderne. Vision du jeu, contrôle du ballon, jeu long : il ne lui manque qu'à prendre un peu de masse physique pour postuler au groupe pro. Mais y parviendra-t-il à Paris ? Le profil du joueur plaît beaucoup au gratin du football européen. Si Pep Guardiola le veut déjà à Manchester City et que le FC Barcelone suit le joueur depuis de nombreux mois, voilà qu'un nouveau courtisan vient de se déclarer. Selon le Corriere Dello Sport, la Juventus Turin s'est mise en quête de le recruter.

L'intérêt du club turinois ne va pas faire plaisir aux dirigeants parisiens. Ces derniers, n'ont toujours pas digéré le départ libre pour Turin de Kingsley Coman en 2014 et voient sans doute d’un mauvais œil le départ de l’un de leurs plus grands talents en devenir à moindre coût. Car Edouard Michut n’a toujours pas signé pro et dispose d’un contrat aspirant courant jusqu’en 2021. Une donnée qui ne laisse forcément pas indifférents les grands clubs européens. Reste désormais au PSG à mettre les petits plats dans les grands pour conserver son futur Marco Verratti…