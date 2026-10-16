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Bradley Barcola trouve la Premier League moins tactique que la Ligue 1

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Transféré à Liverpool en échange de 145 M€ (bonus compris), Bradley Barcola (24 ans) s’est distingué cette semaine en inscrivant un triplé en Ligue des Champions, face à LASK (6-3). Cependant, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain se fait toujours attendre en Premier League où il n’a toujours pas été décisif (0 but, 0 passe décisive). Pas surprenant pour un joueur toujours en phase d’adaptation.

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« Ça se passe bien, j’ai pu rencontrer mes coéquipiers. Il y a un très bon coach aussi, qui a de bonnes idées. J’essaye de m’adapter parce que c’est vraiment très différent du PSG », a-t-il déclaré, avant de donner son avis sur le championnat anglais. « C’est différent, je trouve que c’est moins tactique. Après, on avait aussi un coach très tactique (Luis Enrique, ndlr). Il y a moins de changements sur le terrain. Avec l’ancien coach, je devais rentrer, aller aussi sur le côté, après ça prenait ma place. Là, c’est très différent », a-t-il confié dans un extrait publié par Téléfoot. Rendez-vous dimanche pour la suite de l’entretien.

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