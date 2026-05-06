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Ligue des Champions

LdC : le PSG bat le record de finales de l’OM pour un club français

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Paris l’a fait. En accrochant le Bayern Munich ce mercredi soir à l’Allianz Arena (1-1, 6-5 score cumulé), le PSG s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Après 2020 et 2025, les Parisiens vont même disputer la troisième finale de C1 de leur histoire.

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Un chiffre historique pour le foot français puisque l’OM partageait ce record avec le PSG jusqu’ici (2 finales chacun). Pour rappel, l’OM avait disputé deux finales de C1, l’une en 1991 (défaite face à l’Etoile Rouge Belgrade), et l’autre évidemment en 1993 (victoire contre l’AC Milan). Paris est désormais seul en tête.

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