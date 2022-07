Une femme à la tête de la Premier League

C'est une première dans l'histoire de la Premier League, une femme va occuper le poste de présidente. Alison Brittain a été élue à l'unanimité ce mardi par les clubs de PL. Elle débutera ses fonctions à partir de 2023, le temps de mettre un terme à son contrat avec le groupe d'hôtellerie Whitbread, entreprise qu'elle dirige depuis 2015. « Je suis une fan de football depuis que je suis enfant et je suis donc absolument ravi d'être nommée présidente de la Premier League. Ce sera un véritable privilège de pouvoir aider à développer des projets pour l'avenir et de travailler avec toutes les parties prenantes du jeu pour assurer sa durabilité et son succès à long terme », a-t-elle communiqué après son élection.

La suite après cette publicité

« La Premier League a le plaisir de confirmer la nomination d'Alison Brittain en tant que nouvelle présidente après que les clubs aient voté à l'unanimité en faveur de sa nomination. Elle succédera à Peter McCormick, président par intérim, au début de l'année 2023. » Pour rappel, la Premier League a vécu une terrible désillusion après la démission de Gary Hoffmann, en novembre 2021. Désormais, le championnat anglais pourra compter sur cette femme de 57 ans. Avant de travailler dans l'hôtellerie, Alison Brittain a également travaillé pour diverses banques, notamment Lloyds Banking Group, Santander UK (2007) et Barclays (2011). Mais elle a aussi conseillé les trois derniers premiers ministres, en faisant partie du conseil consultatif.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.



More: https://t.co/AwcPCRzban pic.twitter.com/9ypcHvRg3V