Coupe du Monde 2026 : le discours osé de Romelu Lukaku

La Belgique a eu très peur dans ce 16e de finale. Menée 0-2 par le Sénégal jusqu’à la 85e minute, elle est pourtant revenue, d’abord par Lukaku, avant que Tielemans réussisse à arracher la prolongation, puis la victoire 3-2 sur penalty à la 120e+5. Les Diables ont arraché leur qualification 3-2 pour les 8es de finale du Mondial où ils retrouveront les États-Unis ou la Bosnie. «Ce sont des victoires comme cela qu’il faut. Pour nous et les supporters, c’est important», réagit Lukaku sur beIN Sports.

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«On a mis l’esprit. On avait… désolé, une grosse paire de cou///. Ça nous a tués, on a été menés, et à la fin on a montré du caractère. Il faut ça contre une équipe comme le Sénégal, l’une des meilleures du tournoi, techniquement, physiquement, tactiquement… c’était vraiment difficile», poursuit l’attaquant, revenant ensuite sur le pénalty laissé à Tielemans. «Mentalement, je passe encore à des moments difficiles, j’ai préféré laisser Youri. C’est l’équipe qui doit gagner».