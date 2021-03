OM : les méthodes de Jorge Sampaoli à la loupe

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli n'est pas arrivé depuis très longtemps sur le banc de l'Olympique de Marseille. Il n'a même dirigé que trois petites rencontres pour deux victoires et une grosse défaite, lors de sa dernière confrontation, contre l'OGC Nice (0-3). Mais la trêve internationale tombe à point nommé puisqu'El Peludo va pouvoir travailler sereinement pendant deux semaines les bases de son identité de jeu. Même s'il lui manquera ses internationaux.

Ce mardi, l'intégralité de son entraînement été ouvert à la presse, chose suffisamment rare pour être soulignée. On a donc eu un petit aperçu de ce qui a pu se dérouler lors de cette séance. Nous n'étions - nous les médias - visiblement pas les seuls à s'y être intéressé puisque selon La Provence, un drone a rapidement survolé la séance des Phocéens, sans que cela ne choque qui que ce soit. Pour ces réjouissances, il manquait donc Saïf-Eddine Khaoui, Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara, Steve Mandanda et Duje Caleta-Car. 18 joueurs étaient convoqués pour cet entraînement tandis que Sakai, Nagatomo et Balerdi sont restés aux soins avec Amavi et Pelé. Alvaro, lui, se remet de son opération de la main gauche.

Il s'est enflammé sur un missile de Luis Henrique

Tous les autres, sinon, étaient là, même Michael Cuisance, remis de son entorse qui l'a privé de la rencontre face aux Aiglons. Valentin Rongier, absent depuis un moment lui aussi, a fait du travail en salle et a donc pu - peut-être - observer ses camarades répondre aux consignes de l'Argentin, qui leur a demandé de jouer en supériorité numérique. Sa séance était donc axée sur la circulation du ballon, mais pour les autres sur la récupération en infériorité numérique, comme s'ils travaillaient en réalité un pressing.

Comme on a pu le voir en match, Sampaoli ne s'est pas ménagé selon le quotidien régional. Il a fait quelques kilomètres, a demandé de l'intensité, donné de la voix et surtout corrigé quand cela ne lui allait pas. A ses côtés, un Pancho Abardonnado, qui traduisait en français, toujours avec intensité, même si les journalistes l'ont entendu s'essayer à des « allez ! allez ». El Peludo a ensuite conseillé Florian Thauvin et Dimitri Payet tout en « s'enflammant sur un missile de Luis Henrique ». A la scène comme à la ville !